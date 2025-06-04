Descontinuado
Sistema para piel suave
1 peine recortador extraíble, 3 mm
50 min de uso sin cable/8 h de carga
El sistema para piel suave, diseñado para ser seguro y cómodo para axilas, pecho y abdomen, espalda y hombros, el área de la ingle y las piernas, captura y corta el vello de diferentes longitudes sin la necesidad de utilizar múltiples herramientas o que los bordes afilados toquen la piel. El recortador bidireccional corta el vello más largo, que se elimina con una lámina afeitadora para un resultado más al ras.
El sistema para piel suave incluye una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.
Coloca el peine recortador incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a una longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine recortador para obtener un resultado más al ras. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine recortador.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Azatth
04/06/2025
Central América
Fiabilidad
El producto es altamente resistente y fiable. Me gusta que recorta eficientemente. Me gustaría comprar sus repuestos en Costa Rica.
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
3riic_7
12/06/2026
España
Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional
Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.