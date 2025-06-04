1 peine-guía desmontable de 3 mm
Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos
Uso sin cable por 40 min
El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.
Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.
Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Azatth
04/06/2025
Central América
Fiabilidad
El producto es altamente resistente y fiable. Me gusta que recorta eficientemente. Me gustaría comprar sus repuestos en Costa Rica.
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
3riic_7
12/06/2026
España
Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional
Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.