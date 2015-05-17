Descontinuado
Mezcla como un DJ
Base de 30 pines para iPod/iPhone
USB directo
300 W, extensible con FWP1000
Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y hacen que las melodías sean más entretenidas y emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, basta con desactivar la función. Incorpora estilo y sabor a tus fiestas bailables, celebraciones espectaculares y eventos geniales con estas sensacionales luces dinámicas.
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.
3.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
hernan1977
17/05/2015
Argentina
philips ponete las pilas trae los fwp 1000 asi completamos el equipo
el producto es barvaro de calidad lastima q lo trajeron incompleto y no informaron q no se enconsiguen los parlantes y uno inbirtio 7000 pesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
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odyyy
13/09/2013
Argentina
esta bueno el producto pero falta accesorios!
el producto esta muy bueno aunque no esta completo falta los accesorios y no se consiguen aunque pidas de pagarlo y que te lo traigan ! si o si lo tenes que terminar complemetando con otro la idea es buena pero para mi punto de vista no esta completo !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi
Marroko
18/12/2013
España
Un producto que recomiendo
Excelente sonido , muy potente, materiales de muy buena calidad y resistentes, a la hora de pinchar es bastante fácil y con la aplicación da bastante juego lo malo es que la app es de pago y la versión gratuita no da pa mucho, en resumen el equipo es muy vueno y POTENTE!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minicadena Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minicadena Hi-Fi
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.