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  • Rapidez y eficacia garantizadas
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Plancha de vapor

GC1015/11

4.9
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Rapidez y eficacia garantizadas
Plancha de vapor con tres posiciones de vaporizador, suela de aluminio, función Calc-Clean y de spray integradas.
Ver todos los beneficios

Suela con diseño que brinda velocidad

Rapidez y eficacia garantizadas

Salida de vapor continuo y abundante para eliminar mejor las arrugas

El vapor continuo y abundante ayuda a eliminar fácilmente las arrugas.

La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y constante

La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y constante

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.

Un spray fino humedece los tejidos de manera uniforme

Un spray fino humedece los tejidos de manera uniforme

La función spray produce una bruma fina que humedece los tejidos de manera uniforme, lo que facilita el planchado de arrugas.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.9

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/07/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy cómodo de manejar

Elegí el producto por las funciones accesibles y fáciles de utilizar. Excelente relación entre precio y calidad del producto. Se lo recomiendo a las amas de casa y a los hombres .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

19/07/2020

Argentina

Argentina

Cuando no te gusta planchar esto te lo facilita

Práctica, cómoda, liviana, funciona realmente muy bien !

Ventajas

Lo práctica que es

Contras

Aún no lo he descubierto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

18/07/2020

Argentina

Argentina

simplemente lo necesario

Totalmente recomendada, básica, simple, liviana y super cómoda. No se necesita nada más.

Ventajas

liviana y anatómica

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

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