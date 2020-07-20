Descontinuado
El vapor continuo y abundante ayuda a eliminar fácilmente las arrugas.
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.
La función spray produce una bruma fina que humedece los tejidos de manera uniforme, lo que facilita el planchado de arrugas.
Premios
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Santaluseña
20/07/2020
Argentina
El producto es muy cómodo de manejar
Elegí el producto por las funciones accesibles y fáciles de utilizar. Excelente relación entre precio y calidad del producto. Se lo recomiendo a las amas de casa y a los hombres .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Indiii
19/07/2020
Argentina
Cuando no te gusta planchar esto te lo facilita
Práctica, cómoda, liviana, funciona realmente muy bien !
Ventajas
Lo práctica que es
Contras
Aún no lo he descubierto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
clodelva
18/07/2020
Argentina
simplemente lo necesario
Totalmente recomendada, básica, simple, liviana y super cómoda. No se necesita nada más.
Ventajas
liviana y anatómica
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor