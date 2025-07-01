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Planchado
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Plancha de vapor
Descontinuado
Asistencia técnica
GC1015/11
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Todas (3)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
Mi plancha de vapor Philips echa humo al calentarse
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