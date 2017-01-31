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  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
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  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
  • Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*

Descontinuado

Hairclipper series 3000Cortadora

HC3420/15

4.4
| (20) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
La máquina para cortar el cabello serie 3000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.
Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para un corte más rápido y elegante

Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • 60 min de uso sin cable/8 h de carga

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

Es fácil seleccionar y bloquear las 13 posiciones de longitud: 0,5 a 23 mm

Es fácil seleccionar y bloquear las 13 posiciones de longitud: 0,5 a 23 mm

Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte apurado de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

20

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

31/01/2017

España

España

Perfecta

Funciona a la perfección para un uso normal. Muy fácil de limpiar después de usarlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

02/10/2016

España

España

Eficiente

Tiene un funcionamiento óptimo para uso no profesional, potencia mas que suficiente para el habitual corte ocasional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

10/08/2014

España

España

excepcional

Philips HAIRCLIPPER Series 3000 hair clipper HC3420 Stainless steel blades 13 length settings. Corta pelos acero inoxidable 13 posiciones de longitud.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Avisos legales

  1. Comparado con el modelo anterior de Philips