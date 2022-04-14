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Hairclipper series 3000 Cortadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HC3420/15
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Manual del usuario
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
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¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
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El pelo se queda enredado en el cortapelos Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño