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  • Tostadas uniformes y doradas todos los días
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  • Tostadas uniformes y doradas todos los días
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Descontinuado

Daily CollectionTostadora

HD2595/00

3.8
| (8) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Tostadas uniformes y doradas todos los días
Disfrute de tostadas deliciosas en cualquier momento con este tostador compacto. Cuenta con 2 ranuras grandes de ancho variable para un tostado uniforme, control de tostado versátil para tostar pan de la forma que desee y bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza.
Ver todos los beneficios

Diseño compacto de 2 ranuras, incluye función de recalentamiento

Tostadas uniformes y doradas todos los días

  • 2 ranuras

  • Compacto

  • Beige blanco

  • Recalentar

2 ranuras anchas para tostar rebanadas

2 ranuras anchas para tostar rebanadas

2 ranuras anchas para tostar rebanadas gruesas o delgadas.

4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado)

4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado)

4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado).

Recalentar para calentar una tostada en segundos

Recalentar para calentar una tostada en segundos

Recalentar para calentar una tostada en segundos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

8

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Funciona perfecto la tengo hace años! Increible !

Excelente producto, funciona perfecto despues de varios años

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2595/00 Toaster

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28/10/2016

España

España

Comprador verificado

Tostadora básica

Cumple su objetivo de tostadora básica. Recomendable pero hay mejores.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Daily Collection HD2595/00

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15/05/2015

España

España

Diseño funcional y dos ranuras amplias

Recientemente he adquirido este producto de Philips, y me encanta. Es pequeño y practico, cuenta con dos ranuras amplias por si pones pan y a la misma palanca que hace bajar las tostadas te ayuda a sacarlas sin tener que peligrar tus dedos para sacar las tostadas. Simplemente subes la palanca hacia arriba y podras sacarlas comodamente. Relación precio calidad esta bastante bien.

Sí, recomiendo este producto

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