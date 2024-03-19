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Daily Collection Tostadora
Descontinuado
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HD2595/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2595/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Todas (3)
¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
No puedo sacar el pan de mi tostador Philips
La palanca de mi tostador Philips no se mantiene bajada
El pan se queda atascado en el tostador Philips
Mis tostador Philips no se enciende