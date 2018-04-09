Freidora baja en grasas
Multicooker
Negro
800 g
Con la tecnología Rapid Air, la Airfryer hace circular aire caliente alrededor de una cesta de malla metálica para cocinar, requiriendo poco o nada de aceite para freír, hornear y asar. El diseño de estrella en la parte inferior de la Airfryer facilita la circulación de aire, lo que garantiza que sus alimentos favoritos se cocinen de manera uniforme.
Su temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente regulable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 390 grados Fahrenheit. Disfrute patatas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y con la temperatura adecuada para obtener el mejor resultado.
La innovadora Airfryer Philips con tecnología Rapid Air no solo es ideal para freír, sino que también le permite asar, hornear e incluso tostar sus platos favoritos en una solución integral para todas sus comidas.
4.7
de 5
63
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Pao2018
09/04/2018
Central América
Aifryer es un producto excelente!
[Employee of philipsglobal] Me encanto el airfryer!!! la comida queda riquisima! se cocina con casi nada de aceite y la comida queda crocante (papas, yuquitas, platano, camote), lo super recomiendo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Anita
02/10/2017
Central América
Los resultados superan las expectativas
[Employee of philipsglobal] Excelente resultados, muy facil de utilizar, excelente sabor de la comida sin nada de grasa... hasta mi hijo cocina en el!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Lily
06/09/2017
Central América
Maravilloso!
[Employee of philipsglobal] Me ha fascinado este product, primera vez en usarlo y me encanta porque te facilita la hora de la cocina, es facil de usar, no hay necesidad de utilizer aceites, facil de limpiar, en fin lo recomendaria a todos, en especial a las que somos madres porque ahorrarian tiempo en la cocina para disfrutar mas de sus ninos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/26 Airfryer
En comparación con las patatas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips