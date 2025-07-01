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Avance Collection Airfryer XL
Asistencia técnica
HD9240/92
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Todas (14)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
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