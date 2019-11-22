Freidora baja en grasas
Multifunción de 1.2 kg
Negro
La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar a la parrilla y cocinar los aperitivos y las comidas más sabrosas con menos grasa que en una freidora convencional, utilizando poca cantidad o nada de aceite. La Airfryer de Philips con tecnología Rapid Air también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.
Capacidad de 1,2 kg para alimentar hasta 5 personas. Ahora, incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia de la Airfryer con un 50 % adicional de capacidad de almacenamiento en el interior**
Con la pantalla táctil digital puede controlar el tiempo y la temperatura de cocción de una manera más fácil y precisa. Disfrute de su comida favorita, preparada a la temperatura y el tiempo adecuados para obtener el mejor resultado.
Premios
4.7
de 5
53
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
PLin
22/11/2019
Central América
Parte de la promoción
Cocino mas rapido
[Employee of philipsglobal] Puedes cocinar cualquier cosa con el Airfryer, me gusto la aplicacion con sugerencias de comidas y hasta dulces. Todo sale bien cocido y sabroso. Es lo maximo, la recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
JoseAntonio123
27/05/2019
Central América
Parte de la promoción
Excelente
[Employee of philipsglobal] Muy funcional, excelente opción para cocinar alimentos de manera saludable. Es mas rápido que el horno. Todo lo que prepare quedo mejor que en una freidora o que en horno convencional. Puedes cocinar gran variedad de alimentos, viene con un libro de recetas muy util. Definitivamente un producto que vale la pena comprar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
luisalvrz07
29/10/2018
Central América
muy buen producto
[Employee of philipsglobal] excelente producto ayuda a comer sano y con buen sabor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.