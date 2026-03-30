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  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer

Descontinuado

Accesorio de la Airfryer

HD9905/00

Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
Maximice el espacio de cocción de la Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase a la parrilla o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de una manera fácil, rápida y saludable. Para una mayor versatilidad, utilice las brochetas para preparar trozos de verduras o carne.
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Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XL

HD9240/92

Aumente la superficie de cocción de la Airfryer

  • XL de doble capa

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Puede colocar esta rejilla de doble capa de la Airfryer en el lavavajillas de forma segura, lo que la hace aún más fácil de reutilizar.

Accesorio de doble capa para recetas más versátiles

Accesorio de doble capa para recetas más versátiles

Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de forma fácil, rápida y más saludable.

El accesorio le permite cocinar alimentos más planos

El accesorio le permite cocinar alimentos más planos

El accesorio le permite cocinar alimentos más planos, como una hamburguesa.

Especificaciones técnicas

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