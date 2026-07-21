Descontinuado
Ionic Care
2000 W
6 ajustes de calor y velocidad
Cool Shot
4.6
de 5
13
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Leash
21/07/2026
Chile
Mi gran amigo
El mejor secapelo que he tenido, lo cuide mucho limpiandolo regularmente, diría que después de 20 años el pobre ya exhaló su último aire caliente, tiene un cable suelto y no se en dónde va, si siguiera en producción lo volvería a comprar con los ojos cerrados El mío tiene mínimo 15 años (no me deja seleccionar fecha fácilmente abajo)
Ventajas
Excelente, confiable y muy estable y resistente
Contras
Quizá el cable algo corto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Date of Use 2025-07-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Date of Use 2025-07-02
Chuchany
10/08/2020
Argentina
Muy funcional y muy práctico
Muy recomendable, lo usamos todo el día aparte de adaptarse a la temperatura variable el mismo aire no deja que tu cabello se seque o queme.. excelente no lo cambio y hasta las niñas que también le gusta usarlo lo aman , las futuras peluqueras o bellezas nacionales
Ventajas
100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Marcelavani
01/08/2020
Argentina
Es muy bueno!!
Le doy un 10 !!! Es rápido en secar y no me daña el pelo
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer