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DryCare Essential Secador de cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4935/22
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¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi moldeador Philips no se enciende