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  • Más protección para un cabello sano y brillante
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Descontinuado

DryCare PrestigeSecador de cabello

HP8260/00

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Más protección para un cabello sano y brillante
El Secador de cabello ProCare de Philips protege el cabello del sobrecalentamiento con la avanzada tecnología EHD™. La salida de aire especialmente diseñada desprende el calor de una manera más suave por el cabello y evita temperaturas que provoquen daños en el cabello y cuero cabelludo.
Ver todos los beneficios

Secador de cabello para un cuidado máximo

Más protección para un cabello sano y brillante

  • Distribución uniforme del calor

  • 2300 W

  • ThermoProtect iónico

  • Difusor de volumen

Menos sobrecalentamiento con la tecnología de distribución uniforme del calor

Menos sobrecalentamiento con la tecnología de distribución uniforme del calor

La avanzada tecnología EHD de Philips se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.

Temperatura de secado óptima gracias al ajuste ThermoProtect

Temperatura de secado óptima gracias al ajuste ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Cuida tu pelo con el ionizador, consigue un pelo brillante y sin encrespado

Cuida tu pelo con el ionizador, consigue un pelo brillante y sin encrespado

El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones negativos cargados eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/12/2013

España

España

excelente

Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

21/07/2017

Colombia

Colombia

Es un producto que da buenos resultados en el peinado.

Llevo bastante tiempo utilizando los secadpres de cabello Philips son excelentes y me da buenos resultados, el tiempo que utilizo para hacer el secado es bastante rápido por lo que dados mis compromisos y horarios me viene de maravilla. Recomendaría hacer un ajuste en el diseño o forma como se coloca la boquilla, pues trae una rosca para ajustarlo pero con el tiempo se desajusta tal vez por la temperatura, lo que hace que se desprenda la boquilla y al caer se fracturan los orillos. Me ha sucedido con dos secadores y es dificil conseguir el repuesto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8260/81 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8260/81 Secador de cabello

05/08/2015

España

España

Comprador verificado

Buen secador

Llevo ya un tiempo usando este secador y es bastante bueno. Seca el pelo rápido, es fácil de usar y manejar, no pesa y no ha perdido fuerza de aire. Es ruidoso como todos los secadores pero no es un ruido que parece que se va a desarmar todo el secador como pasa con otros. Regulando el calor al botón del medio sale perfecto para secar sin quemarte el cabello. Lo único que no veo efecto es cuando uso la función ionizador, no sé, yo no veo diferencia en el cabello, lo veo igual. Trae como accesorios un difusor y una boquilla. Yo lo recomiendo, es un buen secador.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer