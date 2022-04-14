Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cuidado del cabello
Todas las series
DryCare Prestige Secador de cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8260/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario
Todas (5)
¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.