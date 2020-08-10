Descontinuado
SalonStraight
Cerámica
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu cabello para darle un brillo increíble.
Gracias a la alta temperatura puedes moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.
El período de calentamiento de la plancha es muy corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan solo 60 segundos
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
10/08/2020
Argentina
Excelente!
Me encanta........................................
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
02/08/2020
Argentina
Súper recomendable
Enamorada de lo liviana que es, la temperatura que alcanza y lo fácil que hace alisar el pelo. No la cambio por nada
Ventajas
precio, calidad, todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
SanVivian
18/07/2020
Argentina
Siempre lista, prolija y feliz con mi Pelo
Elijo la plancha de pelo Philips porque siempre estoy lista, prolija y feliz para salir a trabajar, entrenar, de compras o de fiesta. La recomiendo a todas mis amigas
Ventajas
Por su tamaño la llevo de viaje y plancho hasta mi ropa
Contras
No tengo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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