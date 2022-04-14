Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cuidado del cabello
Todas las series
Planchas para el cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8300/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario
Todas (4)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.