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        cabezales de afeitado

        HQ167/11

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        Para un afeitado al ras
        Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest... 49 veces. Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplaza los cabezales cada 12 meses.
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        Cambia los cabezales una vez por año para obtener mejores resultados

        Para un afeitado al ras

        • Levanta y Corta

        • 3 cabezales

        Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

        Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

        Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

        Uso en húmedo

        Uso en húmedo

        Usa la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y obtener la misma sensación de frescura de una afeitada en húmedo.

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        25/07/2011

        España

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        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para HQ167/40 cabezales de afeitado

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