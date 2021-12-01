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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6920/16

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo y al ras con la rasuradora eléctrica de Philips por un precio asequible. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Super Lift & Cut y te garantizan un afeitado cómoda y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

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Opiniones

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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/12/2021

Central América

Central América

Es un producto maravilloso. La tengo hace 10 años

La uso hace 10 años y sólo le he cambiado las cuchillas 1 vez. La compré pensando en afeitarme la barba pero la terminé usando para la cabeza, pecho y piernas. La batería ya está algo desgastada pero aún funciona. La volvería a comprar sin dudarlo

Ventajas

10 años de uso frecuente

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

07/09/2021

México

México

Comprador verificado

Buen Producto!

Esta rasuradora ha sido el reemplazo que tengo en casa de mis padres cuando no tengo al alcance mi Rasuradora Serie 5000. Philips genera productos que duran por mucho tiempo, tal es el ejemplo de esta rasuradora, desafortunadamente no he podido encontrar fácilmente la forma de obtener repuestos. Es una Rasuradora Básica pero muy Funcional!

Ventajas

Producto basico y funcional.

Contras

El agarre de este producto es menos elegante que la serie 5000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

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