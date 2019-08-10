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        Descontinuado

        Shaver series 3000 HQ6990 Electric shaver

        HQ6990

        3.9
        | (15) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
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        Opiniones

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        3.9

        de 5

        15

        Opiniones

        93%

        ha recomendado este producto

        1

        10/08/2019

        España

        España

        Producto excelente por su robustez y rendimiento.

        Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

        20/08/2017

        España

        España

        Comprador verificado

        Gran Afeitadora a buen precio

        Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

        18/04/2013

        España

        España

        Este producto es excelente

        Necesitaba una máquina de afeitar eléctrica para utilizarla en mis viajes ,y no dude en adquirirla de esta marca, la conocía desde hace muchos años ,porque la utilizaba mi padre ,siempre me he afeitado con cuchilla y jabón , y desde ahora la utilizo aún estando en casa ,

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco