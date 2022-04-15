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Shaver series 3000 HQ6990 Electric shaver
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ6990
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Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips hace mucho ruido
La afeitadora Philips no funciona