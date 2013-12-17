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  • Para un afeitado al ras

Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ6/11

5
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Para un afeitado al ras
Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest… ¡49 veces! Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplaza los cabezales cada 2 años.
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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Para un afeitado al ras

  • Levanta y Corta

  • 1 cabezal

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/12/2013

España

España

Producto de calidad

Producto de calidad que facilita un buen afeitado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads

04/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

30/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado