Descontinuado
Levanta y Corta
1 cabezal
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
oahm
17/12/2013
España
Producto de calidad
Producto de calidad que facilita un buen afeitado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads
fergiorrivasvaciamadrid
04/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado
30/10/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado