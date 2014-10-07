Descontinuado
TripleTrack
1 cabezal
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
3.7
de 5
9
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
jbformy
07/10/2014
España
Comprador verificado
muy practico
es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
JMPS48
28/12/2013
España
Excelente producto
Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
JOSEAZUAGA
08/03/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado