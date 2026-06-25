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Tipo de lámpara: H7, H18
Luz blanca cálida de 3500 K
Un 80 % más de brillo
Bombilla LED de ajuste fácil
Cantidad de bombillas: 2
¡Actualiza tus faros sin comprometer la apariencia! Los focos LED Ultinon Classic de Philips proyectan una elegante luz blanca cálida, comparable con la de otros faros delanteros halógenos, lo que le da a tu auto una apariencia atemporal. Haz coincidir los colores con las demás luces delanteras y, al mismo tiempo, disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.
Las bombillas LED Ultinon Classic de Philips están diseñadas para ofrecer un haz de luz superior en comparación con las bombillas halógenas en un formato compacto y universal. Debido a que aprovechan las innovaciones más recientes en la tecnología LED, ofrecen el mismo flujo luminoso que las bombillas halógenas ECE estándar, a la vez que mejoran significativamente el rendimiento del haz con un menor consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional**, las bombillas LED Ultinon Classic de Philips ofrecen a los conductores una mejor vista del camino, lo que facilita detectar obstáculos y conducir con seguridad.
Con las bombillas LED Ultinon Classic de Philips, la instalación es tan rápida y fácil que renovarlas es muy sencillo. No hay necesidad de realizar verificaciones de compatibilidad o utilizar anillos adaptadores: las bombillas LED Ultinon Classic de Philips tienen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de ajuste directo tiene el mismo tamaño que las bombillas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios estrechos. Se ajustan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.
3.3
de 5
63
Opiniones
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
No cumple con las regulaciones ECE R37. Solo para uso fuera de la carretera.
En comparación con el estándar mínimo legal para bombillas halógenas.
Garantía de 2 años. Visite philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips solo cubre defectos de fabricación y uso no comercial.