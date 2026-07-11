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  • Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 12 en 1

MG3921/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia. Con 12 accesorios, cuchillas de acero autoafilables para una precisión duradera y puntas redondeadas para un recorte más suave, el recortador le ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer todas sus necesidades de grooming.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • Cuchillas autoafilables

  • LED de carga

  • Recortador para nariz

  • Peine recortador íntimo

12 herramientas para todas sus necesidades de grooming

12 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 12 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.

Su barba ideal con facilidad y precisión

Su barba ideal con facilidad y precisión

Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.

Recorte su cabello a su manera

Recorte su cabello a su manera

Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.

Ventajas

Muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

07/03/2026

España

España

Comprador verificado

Simple y con grandes resultados!

Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.

Ventajas

100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

25/10/2025

España

España

Recomendable

Más potencia que las convencionales del mismo precio!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

Avisos legales

  1. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra