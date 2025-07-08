Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Rostro: Multigroom y Cortabarba
Todas las series
All-in-One Trimmer 3000 Series Recortador 12 en 1
Asistencia técnica
MG3921/15
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
User Manual MG3900
Manual interactivo en línea
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Todas (9)
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Cable USB
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.