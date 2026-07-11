Cuchillas con puntas redondeadas
Cuchillas autoafilables
LED de carga
Peine preciso de recorte de 0,5 mm
Peine recortador íntimo
Nuestro recortador viene con 10 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.
Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.
Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.
4.3
de 5
297
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Albinutza23
11/07/2026
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.
Ventajas
Muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
CremaCulé
07/03/2026
España
Comprador verificado
Simple y con grandes resultados!
Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.
Ventajas
100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Jacoomartin
25/10/2025
España
Recomendable
Más potencia que las convencionales del mismo precio!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
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