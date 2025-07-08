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Rostro: Multigroom y Cortabarba
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All-in-One Trimmer 3000 Series Recortador 10 en 1
Asistencia técnica
MG3931/15
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User Manual MG3900
Manual interactivo en línea
Declaración de conformidad del RU - English (US)
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
Cable USB
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
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