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Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1

Descontinuado

Asistencia técnica

Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1

MG5730/15

Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 23 April 2025

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • ZIP archivo, 1.9 MB
  • 6 March 2026

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