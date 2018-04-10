12 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Este recortador todo en uno ofrece 12 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.
El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.
Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Alexander05
10/04/2018
Central América
Terminado perfecto
Un producto completo, es muy fácil y lógico aprender a usarlo. Los resultados que te dan son perfectos y no crean ningún tipo de irritación. Se nota la calidad en la fabricación además de un diseño que se adapta para su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 7000 MG7720/15 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos