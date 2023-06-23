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All-in-One Trimmer Serie 5000

Asistencia técnica

All-in-One TrimmerSerie 5000

MG5940/15

All-in-One Trimmer Serie 5000

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  • Cómo mantener, limpiar y cargar el recortador. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
    Cómo mantener, limpiar y cargar el recortador. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
  • Cómo recortar y peinar el vello facial. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000 con OneBlade
    Cómo recortar y peinar el vello facial. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000 con OneBlade
  • Cómo recortar y peinar el vello facial. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
    Cómo recortar y peinar el vello facial. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
  • Cómo cuidar su cuerpo. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
    Cómo cuidar su cuerpo. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
  • Cómo cortar el pelo de la cabeza. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000
    Cómo cortar el pelo de la cabeza. Recortador todo en uno Philips Serie MG5000, MG7000, MG9000

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Manuales y documentación

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Manual del usuario

  • PDF archivo, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

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