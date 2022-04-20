ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Nose trimmer series 3000 recortador para nariz resistente al agua

Descontinuado

Asistencia técnica

Nose trimmer series 3000recortador para nariz resistente al agua

NT9110/10

Nose trimmer series 3000 recortador para nariz resistente al agua

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 4.1 MB
  • 20 April 2022

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.