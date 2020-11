Recortador con protección para evitar tirones, rasguños y cortes

El revolucionario recortador SafeGuard de Philips tiene la cuchilla protegida con una lámina ultrafina que garantiza que solo se atrape el pelo, no la piel. Además, el pelo no puede quedar atrapado entre los dos elementos de corte que se mueven por separado, lo que garantiza que no sentirás tirones.