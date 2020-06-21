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Descontinuado

Cortadora de cabello familiar

QC5130/15

4.2
| (244) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Corta el pelo de tu familia
Cortar el cabello de tu familia nunca había sido tan fácil. Esta cortadora de cabello ofrece un motor potente, pero a la vez ultrasilencioso, un diseño ergonómico y hojas y peines suaves con la piel, así como la comodidad máxima de funcionamiento inalámbrico.
Ver todos los beneficios

con nuestra cortadora de cabello más silenciosa para adultos y niños

Corta el pelo de tu familia

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 11 posiciones de longitud

  • 60 min de uso sin cable/8 h de carga

Se adapta a diferentes ajustes de longitud

Se adapta a diferentes ajustes de longitud

Corta tu cabello a la longitud exacta que deseas. Solo tienes que seleccionar uno de los 11 ajustes de longitud de entre 3 mm y 21 mm, en incrementos de 2 mm, o bien, puedes retirar el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.

Rendimiento silencioso y potente

Rendimiento silencioso y potente

Las cortadoras de cabello Philips son aptas para toda la familia y funcionan sin interferencias. El motor suave está diseñado para proporcionar potencia con una vibración reducida, lo que ayuda a mantener la calma durante el recorte.

Peines recortadores redondeados para evitar tirones e irritaciones

Peines recortadores redondeados para evitar tirones e irritaciones

Las cuchillas y los peines recortadores de esta cortadora de cabello tienen puntas redondeadas para un recorte de cabello seguro y suave.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

244

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Ventajas

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Contras

No lleva cepillo para limpiarla .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

16/05/2020

España

España

Genial cortapelos

Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper