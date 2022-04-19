Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cortadora de cabello familiar
Descontinuado
Asistencia técnica
QC5130/15
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Manual de información importante
Manual del usuario
Todas (3)
¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
Hairclipper series 3000Cortador
Hairclipper Peine-guía recortador
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual