Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud de vello
Una cuchilla original
2 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1 y 3 mm)
Recargable, uso en seco y húmedo
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (6000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a una longitud uniforme con uno de los 2 peines-guía para barba incipiente incluidos. De 1 mm para un recorte matutino y de 3 mm para un recorte ajustado.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Gb.2
16/03/2021
Central América
Me gusta
Es una afeitadora que no te jala los bello y no errita. Es espectacular la recomendaría 100%.
Ventajas
Excelente
Contras
Ninguna en este momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Leninsuco
31/01/2020
Central América
Máquina excelente
El equipo es cómodo para cortar y moldear la barba
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Cesc18
02/10/2019
Central América
Excelente
De fácil uso y excelente producto, se siente muy suabe y no hala los bellos, teniendo en cuenta que hago mucha reacción a la afeitada. Me parace un maravilloso producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.