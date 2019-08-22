Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
Peine preciso con 12 longitudes
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
4.3
de 5
305
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Gino
22/08/2019
Central América
La batería dura semanas. Afeitado al ras.
[Employee of philipsglobal] He usado oneblade por más de 4 meses. Ya reemplace mi afeitadora anterior y estoy usando solo oneblade. La batería dura muchísimas semanas . Creo que solo la he recargado dos veces que la compre. El afeitado es prácticamente al ras. Visualmente es como si me hubiera afeitado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Maxi4
18/06/2022
España
Artículo de gran calidad
Después de varios usos puedo confirmar que cumple las expectativas esperadas de un producto para esta necesidad.
Ventajas
Fiable y algo importante: no notas tirones.
Contras
En un producto así, me gustaría que le acompañara un "estuche" rígido y no una bolsa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Carlos Tomas
29/04/2022
España
Comprador verificado
La mejor que he tenido
Muy buena máquina de afeitar,cómoda y fácil de usar,batería muy duradera y muy buen apurado
Ventajas
Batería y regulador de largo del pelo
Contras
De momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.