Descontinuado
Sistema de cuchillas CloseCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Cortapatillas desplegable
Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.
4.5
de 5
152
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Gordote
29/06/2021
Central América
El producto cumple su función al 100%.
Alta calidad , compacto y cumple su función de maravillas.
Ventajas
Su tamaño y ergonómico,super comodo.
Contras
Requiere mucho tiempo de carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver
Chikito
17/10/2020
España
Comprador verificado
Sencillo y práctico
Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo
Ventajas
Práctica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
jsanchogi
12/02/2019
España
Muy buen producto
Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina