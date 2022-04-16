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Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
S1520/04
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Manual de información importante
Manual del usuario
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¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
Transformador HQ8505
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips hace mucho ruido
La afeitadora Philips no funciona
Mi afeitadora Philips no se carga