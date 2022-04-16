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Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco

S1520/04

Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual de información importante

  • PDF archivo, 325 kB
  • 16 April 2022

Manual del usuario

  • PDF archivo, 675.8 kB
  • 6 May 2025

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