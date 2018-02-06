Descontinuado
Sistema de cuchillas ComfortCut
30 min de uso inalám./8 horas de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
Premios
4.3
de 5
157
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
CRIS7821
06/02/2018
Central América
Me gusta porque la rasurada es placentera
El reducido el número de veces a la semana de afeitado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/06 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/06 Wet and dry electric shaver
Rocha80
22/05/2021
España
Comprador verificado
Perfectas
Me gusta mucho su afeitado y apura muy bien inclusive debajo del agua
Ventajas
Su fácil manejo
Contras
Le falta un cepillo bueno para su limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fabito2021
27/02/2021
España
Comprador verificado
Es muy cómodo y práctico
Estoy muy conforme con el producto esta práctico Recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación