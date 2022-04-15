Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Shaver series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
S5050/04
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Guía de inicio rápido - English (US)
Pasaporte ecológico - English (US)
Todas (8)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Cuándo sustituir el cartucho de la estación de limpieza?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips serie 5000?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
Shaver series 5000Cabezales de afeitado
Transformador HQ8505
Mi sistema Philips SmartClean no funciona