Descontinuado
S6630/11
Cuchillas MultiPrecision
Revestimiento antifricción
Cabezales Multiflex
Modo de protección
Consigue un afeitado rápido y apurado. Las cuchillas MultiPrecision levantan los vellos largos y cortos y los cortan en unas pocas pasadas, así como la barba restante.
El revestimiento especial de los anillos de afeitado está diseñado para reducir la fricción sobre la piel y permitir un afeitado suave y sin esfuerzo que reduce la irritación de la piel.
Los cabezales Flex de cinco direcciones con cinco movimientos independientes siguen los contornos del rostro y permiten que la afeitadora se deslice sobre la piel de forma cómoda y con mínima resistencia.
4.1
de 5
92
Opiniones
Angel Fiestas
30/05/2022
España
Comprador verificado
Excelente producto, felicidades Philips
Jamás pensé que una eléctrica pudiera igualar, o casi, a un afeitado tradicional con cuchillas, y lo mejor es que sabes que nunca te vas a cortar....
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6650/48 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6650/48 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Rafatx
11/02/2022
España
Comprador verificado
Buena maquina
Una gran máquina de afeitar, fácil de usar y muy cómoda con rasurado impecable. Una pena que siempre se utiliza con batería, echó de menos la opción de usarla con cable a Red. Muy fácil de limpiar.
Ventajas
Fácil de usar y gran apurado.
Contras
Que no se pueda utilizar con cable a la Red.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación
Tarifa1972
01/02/2022
España
Afeitadora Philips
Buenos dias, he comprado afeitadora Philips y es una maravilla. Atentamente, un saludo.
Ventajas
Producto de calidad.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación