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Shaver series 6000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
S6630/11
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Manual de información importante - English (US)
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Shaver series 5000Cabezales de afeitado
Transformador HQ8505
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips hace mucho ruido
La afeitadora Philips no funciona