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Shaver series 6000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 6000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S6630/11

Shaver series 6000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual de información importante - English (US)

  • PDF archivo, 285.2 kB
  • 20 April 2022

Manual del usuario

  • PDF archivo, 2.3 MB
  • 21 October 2025

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