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  • La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
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Philips Avent Natural ResponseSet de regalos para bebés

SCD657/11

4.8
| (29) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
Proporciona una alimentación tranquila y cómoda. La tetina de respuesta natural apoya el ritmo único de succión, deglución y respiración del bebé, mientras que la ventilación AirFree está diseñada para disminuir la posibilidad de los cólicos, los gases y el reflujo.
Ver todos los beneficios

Una tetina que funciona como un pecho*

La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación

  • 4 biberones

  • Cepillo para biberones

  • Chupete ultra soft

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Diseñado para reducir los problemas de alimentación

Diseñado para reducir los problemas de alimentación

La abertura AirFree está diseñada para ofrecer una protección adicional contra los problemas de alimentación, ya que evita que el aire entre en la barriga de los pequeños mientras se alimentan en posición vertical.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

29

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

18/04/2024

España

España

Comprador verificado

Acierto seguro

Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.

Ventajas

Es hergonomico

Contras

No haberlos comprado antes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Lo mas recomendabe para una mamá primeriza!

[Employee of philipsglobal] Obsequie eun set de estos viverones a una amiga para su primer bebé, ella no estaba muy segura de usarlos, pero al final,me llamo para agradecerme el regalo, diciendo "son maravillosos para mi bebé"

Ventajas

Comodidad y seguridad para el bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

04/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Es un must have para un pequeño

[Employee of philipsglobal] Es un kit súper completo, que ayuda en el día a día de tu bebé.

Ventajas

Diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

Avisos legales

  1. La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.