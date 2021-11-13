Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.9
de 5
442
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
myc86
13/11/2021
España
Parte de la promoción
Muy buen biberón
El biberón es de 125ml ahora mismo perfecto para el peque, por lo que el tamaño pequeño es muy práctico. Lo que más me gusta es la tetina, tanto la forma como el tacto, que ha hecho más fácil combinar el pecho con el biberón adaptándose al biberón bastante rápido.
Ventajas
La forma y el tacto de la tetina
Contras
Cuesta un poco quitar la tapa del biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural
Esvp
08/11/2021
España
Parte de la promoción
Biberón
Hola el producto es muy bueno. Pero nos gustaría más si el bote viniese en cristal. Mejor limpieza y desinfección. Los cólicos se le han mejorado mucho. Y la forma ergonómica que tiene es muy buena.
Ventajas
Todo el producto es bueno y fácil de utilizar. Muy bueno.
Contras
Me gustaría más el bote en cristal. Mejor limpieza y desinfección. Es bueno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural
Dharmis.26
03/11/2021
España
Parte de la promoción
Me encanto el producto
Me gusta que es pequeño, para poder meterlo en cualquier bolso. Al a hijo le gusto y no tuvo ningún problema.
Ventajas
Diseño y tetina.
Contras
El tamaño solo es para tomas pequeñas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.