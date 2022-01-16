Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
82
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
AITA21
16/01/2022
España
Parte de la promoción
EXPERIENCIA FANTÁSTICA
Después de probar varias marcas, mi bebé eligió este biberón. Solo se alimenta con leche materna, me agobiaba la incorporación al trabajo y que no se adaptará. Después de un mes utilizándolo, no ha interferido con la leche materna. Lo recomiendo al 100% a las madres que han decidido la lactancia materna para su bebé.
Ventajas
La forma de la tetina hace que se adapten rápido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF034/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF034/17 Biberón Natural
Mama2626
07/01/2022
España
Parte de la promoción
Buen biberón
No había probado nunca un biberon, de ninguna marca, así que me apunté a la prueba de Phillips a ver que tal, y mi bebe parece que lo acepta después de 4 meses de lactancia materna exclusiva. Tranquilos que Phillips no me dice qué es lo que tengo que escribir, esta es mi opinión sincera. No se si será la tetina o qué, pero al menos se que sin estar yo presente podrá alimentarse. El biberón tiene mucha capacidad pero es cómodo de coger. Me gusta que no sea transparente del todo, sino que es de color azul, pero aún así se ve. La verdad es que lo que me falta es que la tetina no gotee cuando le doy la vuelta al biberón, para que el bebé tenga que succionar y no solo esperar a que caiga. Pero el resto no hay nada que mejoraría. A lo mejor que hubiesen varios colores de botellas, ¡pero eso ya es pedir por pedir!
Ventajas
El diseño de la botella
Contras
Tetina que gotea sin esfuerzo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural
SaraSaVa55
04/01/2022
España
Parte de la promoción
Volvería a comprarlo
De las marcas de biberones el que más se ha adaptado a mi bebé ha sido Philips, me gusta mucho la estética del biberón y sobre todo la tesina. Además se adapta a la Leche materna.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.