Compramos este biberón cuando nuestro primer hijo tenía más de un año. Habíamos usado algunos de otras marcas u otros materiales, pero al usarlo tanto en el microondas nos empezamos a obsesionar con el tema de los materiales y su efecto al calentarse. Decidimos que lo más sano era el cristal y esa fue la principal razón de comprar este producto. Desde el principio nos fue genial. Nuestro hijo lo usó desde el primer momento sin ningún reparo. Al de un tiempo hemos tenido mellizos y hemos usado lactancia materna y biberón desde el principio. Por supuesto, compramos este biberón otra vez para tener dos en casa y otros dos más para la guardería. Los mellizos se han acoplado muy bien desde el primer momento. No hemos tenido ningún problema con la forma de la tetina, todo lo contrario. Los biberones cierran muy bien. Lo digo porque hemos probado algunos de cristal de otras marcas y tenían fugas. Con otros materiales el biberón queda "feo" con el tiempo, como si no se hubiera lavado bien; sin embargo, el Avent natural de cristal está como nuevo después de un par de años y uso diario. Con respecto a la tetina, ocurre lo mismo: a pesar del tiempo y del uso, está como nueva. ¡Y solemos lavarlo en el lavavajillas! Además el cristal es bastante resistente. Como os supondréis, los biberones se nos han caido tropecientasmil veces y nunca se nos ha roto ninguno. A menudo mi pareja y yo solemos comentar que qué gran compra fue este biberón. ¡Y os juro que no me han pagado por hacer esta reseña! Ja, ja, ja. Firmado: madre de 3 nin@s experta en biberones