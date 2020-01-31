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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF053/17

5
| (18) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 240 ml (8 oz)

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

18

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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31/01/2020

España

España

Tengo 4 biberones avent natural de cristal

Compramos este biberón cuando nuestro primer hijo tenía más de un año. Habíamos usado algunos de otras marcas u otros materiales, pero al usarlo tanto en el microondas nos empezamos a obsesionar con el tema de los materiales y su efecto al calentarse. Decidimos que lo más sano era el cristal y esa fue la principal razón de comprar este producto. Desde el principio nos fue genial. Nuestro hijo lo usó desde el primer momento sin ningún reparo. Al de un tiempo hemos tenido mellizos y hemos usado lactancia materna y biberón desde el principio. Por supuesto, compramos este biberón otra vez para tener dos en casa y otros dos más para la guardería. Los mellizos se han acoplado muy bien desde el primer momento. No hemos tenido ningún problema con la forma de la tetina, todo lo contrario. Los biberones cierran muy bien. Lo digo porque hemos probado algunos de cristal de otras marcas y tenían fugas. Con otros materiales el biberón queda "feo" con el tiempo, como si no se hubiera lavado bien; sin embargo, el Avent natural de cristal está como nuevo después de un par de años y uso diario. Con respecto a la tetina, ocurre lo mismo: a pesar del tiempo y del uso, está como nueva. ¡Y solemos lavarlo en el lavavajillas! Además el cristal es bastante resistente. Como os supondréis, los biberones se nos han caido tropecientasmil veces y nunca se nos ha roto ninguno. A menudo mi pareja y yo solemos comentar que qué gran compra fue este biberón. ¡Y os juro que no me han pagado por hacer esta reseña! Ja, ja, ja. Firmado: madre de 3 nin@s experta en biberones

Ventajas

Todo: materiales, calidad, higienico,...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

21/06/2020

Chile

Chile

Fantastica

Me encantó esta mamadera la use con mi hija hace 6 años y fue fantástica entre muchas que compre única que aceptó. Y hoy la ocupo con mi bebé que también l aceptó al tiro su chupete similar al pezon la hace fantástica para que puedan adaptarse.

Ventajas

Super

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

20/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Es una excelente mamadera, la única que no le da reflujo a mi Hijo. Fácil de limpiar y muy útil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.