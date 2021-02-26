Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

El chupete Soothie de Philips Avent está diseñado en torno a los contornos naturales del rostro de su bebé. Su protector curvo en forma de corazón no golpeará su pequeña nariz. Fabricado con silicona de uso médico, el chupete Soothie se distribuye en hospitales de toda Europa*