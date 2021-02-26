SCF099/22
Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé
El chupete Soothie de Philips Avent está diseñado en torno a los contornos naturales del rostro de su bebé. Su protector curvo en forma de corazón no golpeará su pequeña nariz. Fabricado con silicona de uso médico, el chupete Soothie se distribuye en hospitales de toda Europa*Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
El protector especial curvo con forma de corazón está diseñado para seguir las curvas naturales del rostro de su bebé, a fin de proporcionar la máxima comodidad sin chocar contra su pequeña nariz.
El chupete Soothie tiene un diseño duradero de una pieza y está fabricado en su totalidad con silicona flexible de uso médico. Nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para su bebé recién nacido de entre 0 y 6 meses
La línea de chupetes Soothie de Philips Avent se distribuye en hospitales de toda Europa. Los médicos y el personal de enfermería confían en estos chupetes para calmar a los recién nacidos.
El chupete Soothie apoya el desarrollo bucal natural de su bebé. Su tetina anatómica, de forma simétrica, protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé.
Su diseño exclusivo permite colocar su dedo en la tetina. Esto le permite fortalecer el vínculo con su bebé, ayudándolo a succionar.
Gracias a su diseño sostenible entre los dedos, las gotas de agua no quedan atrapadas en la tetina.
¿Sabía que el recipiente de transporte Soothie también se puede utilizar como esterilizador? Agregue un poco de agua y colóquelo en el microondas para lograr una higiene adicional*.
