Términos de búsqueda

  • Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

    Philips Avent Soothie Chupete Soothie

    SCF099/22

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

    El chupete Soothie de Philips Avent está diseñado en torno a los contornos naturales del rostro de su bebé. Su protector curvo en forma de corazón no golpeará su pequeña nariz. Fabricado con silicona de uso médico, el chupete Soothie se distribuye en hospitales de toda Europa*

    Más información

    Philips Avent Soothie Chupete Soothie

    Productos similares

    Ver todos los Chupones

    Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

    Silicona flexible de grado médico

    • Diseño de silicona de una pieza
    • Entre 0 y 6 meses
    • Sin BPA
    • Paquete de 2
    Sigue las curvas del rostro de su bebé para una mayor comodidad

    Sigue las curvas del rostro de su bebé para una mayor comodidad

    El protector especial curvo con forma de corazón está diseñado para seguir las curvas naturales del rostro de su bebé, a fin de proporcionar la máxima comodidad sin chocar contra su pequeña nariz.

    Diseño de una pieza, fabricado en un 100 % con silicona de uso médico

    Diseño de una pieza, fabricado en un 100 % con silicona de uso médico

    El chupete Soothie tiene un diseño duradero de una pieza y está fabricado en su totalidad con silicona flexible de uso médico. Nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para su bebé recién nacido de entre 0 y 6 meses

    Distribuido por hospitales en toda Europa*

    Distribuido por hospitales en toda Europa*

    La línea de chupetes Soothie de Philips Avent se distribuye en hospitales de toda Europa. Los médicos y el personal de enfermería confían en estos chupetes para calmar a los recién nacidos.

    Tetina anatómica

    Tetina anatómica

    El chupete Soothie apoya el desarrollo bucal natural de su bebé. Su tetina anatómica, de forma simétrica, protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé.

    Diseño exclusivo que permite estrechar lazos con su bebé

    Diseño exclusivo que permite estrechar lazos con su bebé

    Su diseño exclusivo permite colocar su dedo en la tetina. Esto le permite fortalecer el vínculo con su bebé, ayudándolo a succionar.

    Diseño que evita que el agua quede atrapada en la tetina

    Diseño que evita que el agua quede atrapada en la tetina

    Gracias a su diseño sostenible entre los dedos, las gotas de agua no quedan atrapadas en la tetina.

    Esterilice y almacene en un estuche práctico

    Esterilice y almacene en un estuche práctico

    ¿Sabía que el recipiente de transporte Soothie también se puede utilizar como esterilizador? Agregue un poco de agua y colóquelo en el microondas para lograr una higiene adicional*.

    Especificaciones técnicas

    • Qué se incluye

      Chupete Soothie
      2  piezas
    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • Todos nuestros chupetes Soothie tienen la misma forma de tetina, y los mismos diseño de una sola pieza y material; además, vienen con protectores de diversas formas, incluidos aquellos que los hospitales distribuyen en toda Europa
    • Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.